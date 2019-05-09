اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، إيفاد إمامين وقارئ لدول البرازيل وألمانيا وكندا.

وجاءت أسمائهم كالتالي:

الشيخ أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين، إمام وخطيب بمديرية القليوبية للعمل بالمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل.

الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم خليفة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمسجد الرحمن بمدينة كيربن – هورم – ألمانيا.

الشيخ زين العابدين سعد محمود عبد الوهاب قارئ بمنطقة الأزهر بالقليوبية للعمل بمسجد الشيخ زايد الثقافي الإسلامي – مونتريال – كندا.

ليكون إجمالي الموفدين من الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1440هـ 89 إمامًا وقارئًا.