مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث مروع جنوب المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، عصر اليوم، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بإحد الطرق الفرعية في مركز ديرمواس أقصى جنوب المنيا.

وأفادت التحريات الأولية، التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، بأن سبب الحادث انفجار أحد الإطارات الأمامية واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وكان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد انقلاب سيارة ربع نقل "بيك أب" تقل عددا من المواطنن، بمركز ديرمواس بأقصي جنوب المحافظة.

وانتقل ضباط مركز شرطة ووحدة مباحث مركز ديرمواس وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 3 أشخاص، وجري نقل 15 مصابا إلي مستشفيات ديرمواس وملوي العام والمنيا الجامعي.

وأوضحت التحريات الأولية التي جرت بإشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، أنه أثناء سير السيارة بالطريق وكانت تقل المتوفيين والمصابين، إنفجر الإطار الأمامي الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق وفشل في السيطرة عليها، ونتج عن ذلك إنقلابها علي جانبي الطريق وقد تدخل الأهالي ونقلوا بعض المصابين للمستشفي العام.

كما انتقل رجال المرور، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتقرر التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.