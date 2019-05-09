تكريم أخصائيي التنمية المهنية لبرنامج "المعلمون أولا" بالإسماعيلية

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، تكريم أخصائي التنمية المهنية المستدامة لبرنامج "المعلمون أولًا" عن محافظة الإسماعيلية وهما دعاء كرم، ونانسي ثروت، بحضور الدكتورة شرين مكرم أحمد القائد الإقليمي للبرنامج، والدكتورة وفاء أنور المستشار التعليمي لبرنامج "المعلمون أولًا".

ومنح الدكتور خالد خلف، شهادات التقديرالمقدمة من البرنامج إلى المكرمتين بحضور عادل عبدالتواب عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وحمزة شطا مدير عام التجريبيان، وفاء محمد مدير التعليم الثانوى، وإيناس أحمد مدير إدارة التدريب والمنسق الميدانى للمحافظة، ومنسق قطاع محافظات المحور

وأعرب الدكتور خالد خلف، عن سعادته بما يحققه البرنامج من نجاح في الإسماعيلية والتي انعكس ذلك في تكريم المتميزين من القيادات والأخصائيين والمنسقين للبرنامج.