شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة، حيث استقبل مميش، اللواء رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة الذي جاء خصيصا للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان.

وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72)" التي تجوب البحار حربا وسلما منذ ثمانينات القرن الماضي، يسرد أهم المعلومات عنها موقع U.S. Navy وهو الموقع الرسمي للناقلة والذي يرصد تحركتها وتاريخها، أما أبرز المعلومات الخاصة بالحاملة: