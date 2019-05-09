شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة، حيث استقبل مميش، اللواء رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة الذي جاء خصيصا للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان.
وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72)" التي تجوب البحار حربا وسلما منذ ثمانينات القرن الماضي، يسرد أهم المعلومات عنها موقع U.S. Navy وهو الموقع الرسمي للناقلة والذي يرصد تحركتها وتاريخها، أما أبرز المعلومات الخاصة بالحاملة:
- تعد حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72)" خامس حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز.
- تم تسميتها تكريما للرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لنكولن، وهي ثاني سفينة في البحرية الأمريكية تحمل اسمه.
- تم وضع عارضة أبراهام لنكولن في 3 نوفمبر 1984 في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا،
- دشنت السفينة بعد أقل من 4 سنوات.
- تشغيلها لأول مرة في 11 نوفمبر 1989 في نورفولك، فرجينيا.
- حلقت الطائرات المخصصة لـ CVW2 بها بأكثر من 11000 طلعة جوية يزيد مجموعها عن 32000 ساعة طيران ، بما في ذلك أكثر من 2400 طلعة قتالية وأكثر من 14000 ساعة طيران لدعم القوات الأمريكية وقوات التحالف الداعمة لعملية الحرية الدائمة (OEF).
- منذ ديسمبر 2011 ، أبحرت السفينة أكثر من 72000 ميلًا خلال 245 يومًا، بما في ذلك 105 يومًا في بحر العرب لدعم عملية الحرية الدائمة.