وصل كلا من الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، المنتج محمد العدل، ومحمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، لمسجد عمر مكرم بالتحرير، لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي هاني شكر الله.

وتوفى الكاتب الصحفي هاني شكر الله، الأحد الماضي، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشغل شكر الله منصب رئيس تحرير صحيفة "الأهرام ويكلي"، بين الأعوام 1991- 2005، ثم عمل محررا ورئيس تحرير لموقع "الأهرام أون لاين"، وشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضو مجلس تحرير جريدة "الشروق"، ومن مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه المركز العربي الأفريقي للأبحاث.