قال الفنان أمير كرارة، إنه غضب عندما وصفه الفنان محمد رمضان بـ"الموهوب"، عبر حسابه بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تنويهه عن حلقته ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه "كرارة"، عبر فضائية "on e".

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته عبر برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الأربعاء: "اتضايقت منه لما وصفني بالموهوب، وهو خانه التعبير، وزعلت بسبب العشم".

وتابع، أنه رحب بمحمد رمضان ووصفه بـ"النجم" و"الأخ" و"الحبيب"، بالرغم من أنهما لم يتقابلا إلا مرة، لكن كان يجب أن أقدمه بما يليق به. واستطرد: "لكن قبل ما يطلع معايا على طول قال انتظروني مع النجم أمير كرارة".