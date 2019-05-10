أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث ذهب الفنان أحمد السقا، الذي يجسد شخصية "عيسى" بالمسلسل، بالذهاب للفنان محمد ممدوح، الذي يُجسد شخصية "ضاحي"، من أجل معاتبته على تصويره أثناء تهريبه للمخدرات، فرش "ضاحي" المياه في وجه "عيسى"، تعبيرًا منه على غضبه من المعاتبة.

وفي مشهد آخر، علمت الفنانة إنجي المقدم، التي تُجسد شخصية "صفية" وشقيقة الفنان أحمد السقا "عيسى"، أن شقيقتها "قمر" على علاقة بـ"ضاحي"، فحذرتها على الفور من تلك العلاقة، وطّلبت منها عدم مقابلته مرة أخرى.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل ذهبت "صفية" إلى منزل "ضاحي"، وأخبرته بضرورة الابتعاد عن شقيقتها "قمر"، وألا ينتقم منها أو من شقيقها "عيسى" بسبب رفض الأخير زواج "ضاحي" من "قمر".

وفي مشهد مماثل، ذكرت الفنانة مي عمر، التي تُجسد شخصية "فرح" في المسلسل بأنها قامت بوضع سُم في الطعام لزوجها الفنان هادي الجيار، الذي يُجسد شخصية "عزت" كي تتخلص منه، ولكن فجأة قالت لـ"عزت" إنها لم تضع سم بالفعل في الطعام، وقالت ذلك من إجل إيخافة وترهيبه من أجل أن يُطلقها.

كما شهدت الحلقة الرابعة اعتراف مي عمر ‘"فرح" بوضع سم لزوجها ‘"عزت" هادي الجيار في الأكل لكي تتخلص منه ومن تعذيبه لها، وفجأة قالت لـ"عزت"، إنها تكذب عليه ولم تضع له شيئا بل كانت تخيفه وتهدده لكي يطلقها.