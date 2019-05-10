سوبر ميرو.. ملخص الحلقة 4: "إيمي" تمنع عملية سرقة بالصدفة

استمرت إيمي سمير غانم "أميرة"، في السير نحو طريق التحول إلى البطلة "سوبر ميرو"، حيث خاضت في الحلقة الرابعة مغامرة جديدة، حاولت فيها البحث عن كلب ضائع.

وفي أثناء بحثها على الكلب، أوقفت "ميرو"، عملية سرقة عن طريق الصدفة، وضبطت المسروقات بشكل كوميدي، حيث انتشرت هذه العملية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشاهدها 2 مليون شخص بعد ساعات قليلة من عرض المشهد.

وتجسد الفنانة إيمي شخصية "أميرة" البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.