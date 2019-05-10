أهالي زاوية جروان بالمنوفية يوزعون ساندوتشات لحوم على المسافرين

في أول رمضان بعد إفتتاح الدائري الإقليمي أهالي زاوية جروان بالباجور يوزعون سندوتشات لحوم ودواجن وكبدة على السائقين

"إفطار المسافرين" عادة يحافظ عليها أهالي محافظة المنوفية، خلال شهر رمضان الكريم، فيوزعون مياه وتمور وعصائر على السائقين، الذين لم تسعفهم ظروفهم على الإفطار وسط ذويهم،

واستكمل أهالي زاوية جروان بمحافظة المنوفية، مشروع "إفطار صائم" الذي يحرصون عليه رمضان من كل عام، وجهزوا مئات الوجبات الساخنة المكونة من ساندوتشات لحوم ودواجن وكبدة وأطباق أرز، وخصصوا جزءا منها لإفطار المسافرين على الطريق الدائري الإقليمي، المار بالقرية.

قال أيمن الدهشوري، أحد المتطوعين بالمبادرة بقرية زاوية جروان: "المشروع يشترك به عشرات المتطوعين من القرية منذ سنوات طويلة، لكن هذا العام تم توجيه جزء كبير منه لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي الدائري".

وأضاف "الدهشوري"، أنه تم شراء أقماع وسترات فسفورية للمشاركين في الحملة منعا للحوادث، وتنبيه المسافرين لمكان الحملة التي عنوانها "افطر معانا"، متابعا: "الطريق ده أول سنة رمضان بعد تشغيله، الطريق ده بيمر على 5 محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، والدقهلية، واللي بيمر بمدينة الباجور وقت الإفطار بيبقى قدامه ساعة تقريبا في كلا الاتجاهيين، ومعظمهم سائقين للنقل وتباعين ولا يوجد خدمات على الطريق كتير".

وتابع: "كنا مفكرين أننا هناخد وقت والعربيات مش هتقف كتير، لكن اللي حصل أننا وقفنا أقل من ربع ساعة بس وزعنا الـ100 وجبة، ولو كان معانا 500 كان هيتم توزيعهم، والملفت أن إحساسنا وإحنا بنوزع وجبات الطريق بيكون أكتر فرحة من تفاعل الناس والسعادة اللي على وشهم".

وأردف: "كنا هنعمل وجبة عادية أرز وفراخ أو لحمة، لكن لقينا الساندوتشات عملية أكتر يقدر ياكلها وهو بيسوق، عملنا سندوتشات لحمة باردة وكبدة وبطاطس وخيار مقطع وكاتشب".