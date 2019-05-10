نشأت الديهي: زينب الغزالي طالبت علي عشماوي باغتيال عبدالناصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني علي عشماوي شخصية ثرية للغاية، وكان لديه خطوط وخيوط اللعبة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين بشكل لم يحدث من قبل.

وأضاف الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الخميس، أن عشماوي فكر في إعادة بناء التنظيم المسلح الخاص بالجماعة من جديد، عقب القبض على جميع قيادات الإخوان بسجن الواحات.

وأوضح "الديهي" أن عشماي زار القيادية الإخوانية زينب الغزالي في منزلها، وشددت حينها على ضرورة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر متابعًا: "علي عشماوي أخبر زينب الغزالي أن اغتيال جمال عبد الناصر سيقلب الشعب المصري عليهم، فردت الغزالي قائلة (هذا هو الطريق ولا طريق غيره وهذا ما أقر به المرشد)".