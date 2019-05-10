شريف مدكور ينفي علاجه على نفقة الدولة: "مش باخد حاجة مش من حقي"

نفى الإعلامي شريف مدكور علاجه على نفقة الدولة، عبر مقطع فيديو نشره عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردًا على سيدة مصرية طالبت بعلاج نجلها من مرض سرطان العظام على غرار شريف مدكور.

وقال مدكور: "في سيدة مصرية محترمة جدا بتدعي لي بالشفاء وابنها عنده كانسر في العظام وربنا يشفيه، وهي بتقول زي ما شريف بيتعالج على نفقة الدولة ابنها كمان عايزاه يتعالج على نفقة الدولة، وأنا مش بتعالج على نفقة الدولة ومباخدش أي حاجة على حساب الدولة، ومش معنى اني في مستشفى حكومي، اني أبقى بتعالج على نفقة الدولة حضرتك".

وأضاف: "أنا بتعالج على حسابي الخاص في مستشفي حكومي فيه قسم استثماري، ودافع فلوس زي اللي بتدفع في المستشفيات الخاصة، فأنا حضرتك يا فندم مش بتعالج على نفقة الدولة ومفيش أي حاجة في حياتي بعملها على نفقة الدولة، حتى البنزين اللي بحطه في عربيتي، انا ممكن أحط 92 وبختار بنزين 95 عشان مبقاش بستخدم حاجة مش من حقي، والضرايب بدفعها في معادها ومفيش أي حاجة بعملها بمحسوبية أو بالواسطة".

وتابع: "النقطة التانية اللي عايز حضرتك تعرفيها أن وزيرة الصحة مجتش مخصوص، لكن كانت جاية المستشفي في زيارة بتفتتح دور في المستشفي وعرفت أن أنا موجود، وقالت: أنا عايزة أسلم عليه وكانت في نفس الدور"، مستطردًا: "أنا مش بتعالج على نفقة الدولة، ولا الوزيرة جاتلي مخصوص وأنا أخطرت المستشفى عشان الدكتور".

يٌذكر أن شريف مدكور أجرى جراحة لإزالة ورم بالقولون بمستشفى "دار الشفاء" الحكومي.