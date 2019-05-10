الرياضة تسيطر.."الزمالك وأرسنال" أبرز ما يبحث عنه المصريون عبر "جوجل"

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الزمالك اليوم الزمالك مباشر الزمالك ضد وادي دجلة

واصل الأهلي تربعه على قمة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصار الزمالك على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري الأهلي متصدر.. بيراميدز وصيفًا.. والزمالك في المركز الثالث

رفض مسئولو نادى الزمالك الحديث حالياً حول ملف عودة إسلام جمال، مدافع الفريق، والمعار إلى طلائع الجيش.

الزمالك يرفض عودة إسلام جمال من جديد

تأكد غياب مدافع نادي الزمالك، محمود علاء عن مواجهة الفريق الأبيض المقبلة أمام الداخلية، ببطولة الدوري المصري.

وحصل محمود علاء على إنذار خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 2-1، مساء الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري، ليغيب بذلك عن مواجهة فريقه أمام الداخلية.

محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك والداخلية

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز مساء أمس الخميس على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة الداخلية المقررة إقامتها الأحد المقبل.

بعد الفوز على وادي دجلة.. الزمالك راحة من التدريبات اليوم

أشاد تاكيس جونيس، المدير الفني لنادي وادي دجلة، بلاعبيه في مباراة الزمالك، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

وقال "جونيس" خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا أحسن مباراة في الموسم كنا الأفضل ولكن الزمالك أحرز أهداف فقط تفوقنا في المباراة بالكامل وفخور باللاعبين لا اعلم ركلة الجزاء صحيحة ام لا".

مدرب دجلة: لعبنا أفضل مباراة في الموسم وكرة القدم ليست عادلة

Arsenal

تأهل فريقا تشيلسي وأرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروباليج" من النسخة الحالية لموسم 2018-2019، بعدما أطاح الثنائي الإنجليزي بفريقي آينتراخت فرانكفورت الألماني وفالنسيا الإسباني على الترتيب من الدور نصف النهائي للبطولة.

على غرار دوري الأبطال.. نهائي إنجليزي بين تشيلسي وأرسنال في الدوري الأوروبي

ضرب نادي أرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني، موعدا في نهائي الدوري الأوروبي مع فريق تشيلسي، ليكون نهائي إنجليزي خالص على غرار نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" بين ليفربول وتوتنهام.

النني في النهائي.. موعد مباراة تشيلسي وأرسنال على لقب الدوري الأوروبي