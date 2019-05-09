حكيم زياش وآيتن عامر وتوتنهام.. أبرز تريندات "جوجل"

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حكيم زياش

سجل حكيم زياش الهدف الثاني لأياكس في شباك توتنهام خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالفيديو.. شاهد هدف حكيم زياش في مرمى توتنهام

سجل حكيم زياش الهدف الثاني لأياكس في شباك توتنهام خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حكيم زياش يدمر شباك توتنهام بالهدف الثاني

أيتن عامر

قالت الفنانة أيتن عامر، إن "أفلام السبكي" أضرتها كثيرًا، حيث إن أول فيلم قامت به مع السبكي كان "ساعة ونصف"، وبعد الفيلم بأسابيع عرض عليها فيلم شارع الهرم، مضيفة أنه "قال لي (إيه رأيك تعملي فيلم تجاري فيه استعراضات وكده وهيكسر الدنيا في السينمات)".

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مشادة كلامية، فجرتها الفنانة أيتن عامر، مع الإعلامية ريهام سعيد، بعدما وجهت لها رسالة، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث قالت الفنانة إنها ليست على خلاف مع ريهام، موضحة أن تقليدها لها في أحد المسلسلات الكوميدية كان من قبيل الضحك وليس تصفية حسابات كما زعم البعض، مضيفة: "أنا السنة اللي قبل ما قلدتها في المسلسل ده كنت حاضرة عيد ميلادها".

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ردت الإعلامية ريهام سعيد، على تصريحات الفنانة أيتن عامر، خلال حلقتها اليوم، مع الإعلامية بسمة وهبة.

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أهداف توتنهام وأياكس

نجح فريق توتنهام، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، عقب الفوز على أياكس الهولندي، في إياب نصف نهائي البطولة، بعد تعويض الخسارة في الذهاب بهدف نظيف.

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