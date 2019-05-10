مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان تعاني من فراغ دستوري

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن هناك فراغا دستوريا في دولة السودان، لافتًا إلى عدم وجود دستور يُجرى الرجوع إليه عند حدوث أي خلافات أو اختلافات بين أطراف المعادلة السودانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم، عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن محور الخلاف بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي هو تشكيل المجلس السيادي وما إذا كانت الأغلبية ستكون مدنية أو عسكرية.

وتابع، أنه يجب تشكيل مجلس دفاع وأمن من العسكريين ومجلس سيادي من العسكريين والمدنيين تكون فيه الغلبة للمدنيين.