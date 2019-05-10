حليمة: حركات انفصالية تشارك في مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن بعض الحركات المسلحة المشاركة في مفاوضات المرحلة الانقتالية في السودان، كانت تسعى للانفصال والحكم الذاتي.

وأضاف "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامية مروج إبراهيم، عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن السودان كان يعاني من الحرب الأهلية في ظل نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، لافتًا أن هناك بعض الحركات المسلحة تتحالف مع حركة "نداء السودان"، المندرجة ضمن قوى "الحرية والتغيير"، التي تشارك في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.