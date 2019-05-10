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طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

السفير صلاح حليمة: مصر عليها مسؤولية كبيرة في دعم أمن واستقرار السودان

السفير صلاح حليمة: مصر عليها مسؤولية كبيرة في دعم أمن واستقرار السودان

محمد صبحي: "أم كلثوم غنت لي مخصوص.. وأدتني 50 جنيها"

محمد صبحي: "أم كلثوم غنت لي مخصوص.. وأدتني 50 جنيها"

حليمة: حركات انفصالية تشارك في مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان

حليمة: حركات انفصالية تشارك في مفاوضات المرحلة الانتقالية في السودان

دليلك لأبرز 5 مطاعم تقدم أكلات لبنانية خلال شهر رمضان

دليلك لأبرز 5 مطاعم تقدم أكلات لبنانية خلال شهر رمضان

هل العطر في نهار رمضان يفسد الصوم؟.. "الإفتاء" تجيب

هل العطر في نهار رمضان يفسد الصوم؟.. "الإفتاء" تجيب

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مثل الكنيسة.. روبير يقترح "Crying room" بالمساجد لحل مشكلة الأطفال في التراويح

دينا الشربيني تكتشف خيانة شقيقتها في الحلقة 3 من "زي الشمس"

دينا الشربيني تكتشف خيانة شقيقتها في الحلقة 3 من "زي الشمس"

فاتورة سحور بألف جنيه في مطعم بسمة وهبة تشعل "السوشيال ميديا"

فاتورة سحور بألف جنيه في مطعم بسمة وهبة تشعل "السوشيال ميديا"

أُدين فيها "العادلي" بـ500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

أُدين فيها "العادلي" بـ500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

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