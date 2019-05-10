طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة، تنشط علي جنوب سيناء والغردقة.

كما تنشط علي البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة علي بعض مناطق الجمهورية

السواحل الغربية 23 16

السواحل الشرقية 24 17

الوجه البحري والقاهرة 26 16

جنوب الصعيد 33 21