مايفوتكش| تغريم العادلي 500 جنيه.. وطرح أرقام جلوس الثانوية العامة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

عاجل تغريم العادلي 500 جنيه في قضية "فساد الملايين" بالداخلية

قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 أخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه.

رسمياً اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك في الدوري بسبب نهائي الكونفيدرالية

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل مواجهة الجونة والزمالك، التي كان مقرراً إقامتها يوم 28 مايو الجاري، في الجولة الـ 33 بالدوري الممتاز، لأجل غير مسمى.

"التعليم": أرقام جلوس الثانوية العامة على موقع الوزارة السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي عن طريق موقع الوزارة، غدا، قبل توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس الأحد.

مدبولي للمحافظين: مهلة لطلاء واجهات العمارات وإلا قطع المرافق

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ لبحث عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات.

أزمة داخل الزمالك بعد حلقة فرجاني ساسي مع رامز جلال

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الحلقة التلفزيونية التى ظهر فيها فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق مع رامز جلال في برنامجه تسببت في وجود أزمة كبيرة داخل اروقة القلعة البيضاء بعدما وصلت إلى إدارة النادي معلومات بأن اللاعب قام بترتيب تصوير الحلقة دون علم إدارة النادي.

رئيس الزمالك يعدل عقد شيكابالا

استقر رئيس نادي الزمالك على تعديل عقد محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق، بعد الموافقة على عودته مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

أحمد سعد ينفي منع سمية الخشاب من العمل: "مجالهاش شغل اصلا"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من حوار سابق للفنانة سمية الخشاب مع الإعلامي عمرو أديب عند حديثها عن طلاقها من الفنان أحمد سعد، حيث قالت " مفيش حد أبكي عليه".

بالفيديو الزمالك ينتزع انتصارًا صعبًا من أنياب غزلان دجلة في الدوري

حقق الزمالك انتصارًا صعبًا وثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين، والمؤجلة من الجولة الـ 29 من الدوري المصري.