تحقق النيابة العامة بالقاهرة في واقعة إشعال تلميذة النار في نفسها، بسبب تحرش والدها بها داخل شقتهم بمنطقة الدرب الأحمر، وتبين من التحريات أن الضحية مصابة بحروق من الدرجة الرابعة، حيث تستمع النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها، ومن بينهم والدها المشكو في حقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من المستشفى العام بوصول تلميذة تبلغ من العمر 14 عاما، مصابة بحروق بمنطقة الرقبة واليدين، وكشفت التحريات أن المجني عليها هي من أشعلت النيران في نفسها بسكب جركن بنزين، وادعت أن والدها حاول هتك عرضها.

وأشارت التحريات إلى أن الابنة تقيم بصحبة والدها وزوجته الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.