الحبس 7 سنوات لعاطل هتك عرض سائحة بالقوة في شرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة الطور، بحبس عاطل 7 سنوات لهتكه عرض سائحة بالقوة وأحدث بها العديد من الإصابات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 يوليو 2018 عندما هتك المتهم "طه. ر" 25 عاما، عاطل ومقيم سعيد جعفر ببني سويف، عرض مارينا كليوشنكوفا، 33 عاما، روسية الجنسية، عندما شاهدها تسير بمفردها في شارع جانبي بشرم الشيخ في ساعة متأخرة من الليل فاعترض طريقها وحاولت الهروب منه ولكنه هجم عليها وطرحها أرضا مما أدى إلى إصابتها برأسها نتيجة ارتطامها بالأسفلت ونزع ملابسها بالقوة واعتدى عليها جنسيا وسط صراح المجني عليها.

وأثناء مرور بعض المارة استمعوا لصراخ السائحة الذين تجمعوا وتمكنوا من ضبط المتهم وإبلاغ شرطة السياحة بالواقعة التي حضرت وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحالته إلى قسم أول شرم الشيخ وقيد المحضر برقم 5637 لسنة 2018 جنح أول شرم الشيخ وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا وجرى التجديد له 15 يوما.

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت القضية برقم 271 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء وبجلسة اليوم أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق، وبحضور محمد عبدالله وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.