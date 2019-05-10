يوم توظيفي للطلبة والخريجين 13 مايو.. والرواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة "مايكروسوفت"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يوما مفتوحا للتوظيف للطلبة والخريجين بمركز شباب الجزيرة يوم الإثنين الموافق 13 مايو الجاري، من الـ11 صباحًا وحتى 3 عصرًا، إضافة إلى محاضرات عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وتخطيط المسار الوظيفي.

الشركات المشاركة

أولًا: شركة شرق آسيا للنظم والحاسبات - IT

الوظائف:

- إخصائيين سوشيال ميديا - منسق إداري - مصمم جرافيك - إخصائيين شئون قانونية وإدارية - منسق شحن - إخصائي مشتريات - أمناء مخازن - مبيعات داخلية وخارجية.

ثانيًا: شركة أمريكانا "مطاعم"

الوظائف:

عضو فريق بفروع أمريكانا، كوستا، بيتزا هت، كنتاكي... إلخ "بالقاهرة الكبرى وشرم والغردقة والساحل والبحر الأحمر".

ثالثًا: شركة راية كول سنتر - RAYA

الوظائف:

خدمة عملاء "مرتبات تبدأ من 2500 جنيه إلى 6000 جنيه بحسب اللغة الإنجليزية – ذكور وإناث"، وظائف لجميع المؤهلات متوسط وفوق متوسط وعالي وللطلبة، ذكور وإناث.

وللاستفسار يمكنك الاتصال على 01126232232 من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويمكنك ملء الاستمارة من هنـــــا والحضور في الميعاد والمكان المحددين سابقًا.