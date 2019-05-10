يوم توظيفي للطلبة والخريجين 13 مايو.. والرواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

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مارتن يول: لدي شرط للموافقة على تدريب الزمالك

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بالفيديو| "الجن" يمسح السبورة في مدرسة جزائرية

بالفيديو| "الجن" يمسح السبورة في مدرسة جزائرية

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إحباط محاولة تهريب 19 مليون قرص منشطات ومكملات غذائية وأدوية مجهولة

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