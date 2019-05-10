أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم، حريق نشب في 3 أكشاك بقالة خشبية بشارع العرفاني بمدينة ملوى في جنوب محافظة المنيا، وامتد لجزء من سور مدرسة مجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بنشوب حريق بشارع العرفاني ببندر ملوى.

وانتقلت قوات الحماية المدينة والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين نشوب حريق هائل بكشك نتج عنه احتراقه وتتطايرت ألسنة لهب وامتدت لـ3 أكشاك خشبية مجاورة للبقالة وجزء من سور مدرسة دون إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادة ومنع امتداده.

وأوضحت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة مباحث قسم شرطة ملوي، أن الحريق اندلع في أحد الأكشاك، ثم تطاير إلى الأكشاك المجاورة، وأنه جارٍ المعاينة لتحديد سبب الحريق، وتحديد إن كان وراءه شبهة جنائية من عدمه.

حرر محضر بالواقعة وجرى إخطار المعمل الجنائي للمعاينة، والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.