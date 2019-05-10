انتهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، من تنظيم قافلة طبية بقرية باب العبيد بمنطقة أبيس وسط الإسكندرية، والتي استمرت على مدار يومين لتقديم الكشف والعلاج المجاني.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية في تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والأطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة من أجل تقديم خدمة الكشف والعلاج مجانا لـ1148 مريضا من أهالى المنطقة التى تعد من المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف "عثمان"، أنه تم عمل 269 تحليل طبي، و17 أشعة بالموجات فوق الصوتية، و16 رسم قلب، حيث تم عملها جميعا بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عثمان، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 85 مواطنا من أهالي المنطقة وتم اكتشاف 3 حالات ارتفاع فى ضغط الدم تم تحويلها لعيادة أمراض القلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ602 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين.