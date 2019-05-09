تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط عاطل، مواليد 1984، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 12,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، مواليد 1987، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. فيما ضبط عاطل، مواليد 1992، سبق إتهامه فى قضيتين "قتل – مخدرات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.