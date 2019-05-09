تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، من ضبط 4500 لتر سولار مدعم داخل مصنع لتشكيل المعادن بمنطقة العامرية، خالي من اشتراطات السلامة المهنية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، تفيد قيام المدير المسؤول عن مصنع لتشكيل المعادن بمنطقة العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة "سولار" دون تصريح، وبدون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جرى استهداف المصنع المشار إليه، والقبض على المدير المسؤول.

وضبط داخل المصنع 4500 لتر سولار مدعم داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها، ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.