أعلنت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قبول طلبات التدريب الصيفي خلال الفترة من 8 إلى 20 يونيو 2019.

متطلبات التقديم للتدريب

- يجري قبول طلبات التدريب الصيفي للطلاب المسجلين بالجامعات والمعاهد المصرية داخل النطاق الجغرافي، لشركة مياه الشرب بالقاهرة فقط.

- الأولوية لطلاب السنوات الأخيرة وأسبقية التقديم.

- يجري توزيع الطلاب وفقًا لمحل الإقامة المسجل ببطاقة الرقم القومي.

- يجري تدريب الطلاب لمدة أسبوع أو أكثر حسب ماتراه إدارة الشركة.

- يستبعد من التدريب الطلاب الذين جرى تدريبهم سابقًا بالشركة.

المستندات المطلوبة للتقديم

- شهادة قيد أو طلب موجه لشركة مياه الشرب بالقاهرة معتمد من الكلية / الجامعة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- استيفاء النموذج الخاص بالتدريب الصيفي.

الطلبات المجمعة من الكليات:

تستقبل الإدارة العامة للتدريب الطلبات المجمعة من الكليات على أن تتوافر متطلبات التقديم والمستندات المطلوبة.

مكان تقديم الطلبات:

تستقبل الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة طلبات الطلاب يوميًا خلال المدة المحددة بالإعلان من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمسطرد.

عنوان الإدارة العامة للتدريب: محطة مياه الشرب بمسطرد - شارع شركات البترول - بجوار مدرسة الزراعة.

ويجري الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين وأماكن تدريبهم، يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 علي صفحة الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي من هنـــــــا.

العنوان علي خريطة جوجل من هنـــــا.