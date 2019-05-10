زار وفد الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان، اليوم، دير سانت كاترين، علي هامش حضوره فاعليات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تعقد بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل الماضي إلى 15 مايو الجاري تحت مظلة رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي بمشاركة نحو 750 مشاركا منهم 50 وزيرا إفريقيا وأعضاء اللجنة.

وكان في استقبالهم الأنبا ديميانوس مطران دير سانت كاترين، والمهندس خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين .واستمع الوفد إلي شرح مفصل عن محتويات الدير وطرق تأمينه.

وأشاد أعضاء الوفد بجمال الطبيعة بمدينة سانت كاترين والروحانيات التي يتمتع بها الدير، بجانب منظومة الأمن التي تتبع لتأمينه. ويشارك في فاعليات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أعضاء مفوضية اللجنة، وممثلي أمانة الاتحاد الإفريقي من الدول الإفريقية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية إفريقية ودولية بينها 12 منظمة مصرية.