بالصور| لجنة وزارية تتابع أعمال تطوير وادي دير سانت كاترين

استقبل المهندس خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم، لجنة عليا ممثلة عن وزارات التنمية المحلية والآثار والبيئة والثقافة والإسكان ومركز معلومات مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير وادي الدير بسانت كاترين.

وتفقدت اللجنة الأعمال التطوير، الذي جرى الانتهاء منها بالمرحلة الأولى لتطوير وادي الدير، والتي تمثلت في تمهيد الطرق المؤدية للدير بخامات من أحجار كاترين وتخصيص مسار للجمال، وكذلك إقامة منشآت أمنية تضم أجهزه للكشف عن المعادن وصيانة للبازارات وتخصيص موقف للأتوبيسات السياحة ورفع كفاءة الحمامات وغرفة العيادة الطبية.

ودونت اللجنة ملاحظاتها عن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى، ونسقت فيما بينها لدفع العمل بالمرحلة الثانية، وإزالة أي معوقات لحين الانتهاء من تطوير الدير في المواعيد المحددة.