مطران دير كاترين لوفد الاتحاد الإفريقي: نستقبل مختلف الأفواج السياحية

رحب الأنبا ديميانوس مطران دير سانت كاترين، اليوم، بوفد الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان خلال زيارته للدير اليوم علي هامش حضوره فاعليات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تعقد بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، وقدم شرحا وافيا للدير، والمكتبة الخاصة به.

وأكد ديميانوس أن الدير يفتح أبوابه لجميع الوفود السياحية بمختلف جنسياتها، ويقدم جميع التسهيلات الخاصة بطقوس الصلاة داخله. وأشار إلي أن الدير ينعم بالأمن والأمان ويحظى برعاية القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بجانب رعاية وحماية القبائل البدوية بالمنطقة.

كما أكد المهندس خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جرى إقامة غرفة للتحكم الأمني مزودة بعدد من كاميرات المراقبة لتأمين الدير والمنطقة المحيطة، وذلك خلال المرحلة الأولى لأعمال تطوير مدخله .

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى رفع كفاءة مدخل الدير بالحجر الكاتريني حتى منطقة جبل موسى بطول 2 كيلومتر، ورفع كفاءة دورات المياه، وتوحيد وجهات عدد 11 بازار، وإنشاء منطقة مرابض للجمال، تضم وحدة بيطرية ونقطة إسعاف، مع إعادة منظومة الإضاءة لمدخل الدير لتصبح المنطقة لائقة لاستقبال الزوار.