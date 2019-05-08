أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن وزارة التربية والتعليم سترسل أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 يوم الأحد المقبل على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام.

وأضاف أن وزارة التعليم أعدت كشوفا لتوقيع الطلاب عليها كلا أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدي فيها الامتحان.

يذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيتم اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.