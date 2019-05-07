أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء تابع خلالها أعمال الرصف بمدخل مدينة الطور وازدواج مدخل قرية الجبيل.

وشدد المحافظ، على سرعة إنجاز المشروعات، لافتا إلى أن ميزانية الرصف الداخلي بمدينة الطور تبلغ 29 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ميناء الطور للصيد والتي تتضمن إنشاء رصيف بطول 230 مترا ووضع الستائر المعدنية الخاصة بالرصيف وإنشاء مربط الخلفي للشدادات وشبكات الصرف الصحي والمياه وشبكة الحريق بالإضافة إلى شبكات الكهرباء بالأعمدة الحديثة لإنارة الميناء بالكامل.

وقال المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، إنه جرى الانتهاء من المباني الإدارية ومبنى الصيادين والثلاجات الخاصة بحفظ الأسماك والحمامات والسور الرئيسي والبوابات.

وأشار همام، إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير الميناء تبلغ 55 مليون جنيه وجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بـ45 مليون جنيه، وجاري تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بتكلفة 100مليون جنيه من القرض المخصص من صناديق التنمية العربية.