قال محمد دحلان القيادي الفلسطيني، وعضو المجلس التشريعي، إن إعلام قطر وتركيا دائما ما ينشر الشائعات ضد الدول العربية.

وأضاف "دحلان"، خلال حواره على قناة "العربية الحدث"، أن الشائعات التي طاردته من قنوات تركية وقطرية وكذلك صحف تابعة لهما انحدار أخلاقي وإعلامي، موجهًا رسالة لكل إعلامي قطر وتركيا: "بشكركم على إبقاء اسمي حيا في الإعلام، لأني لا أتأثر بالشائعات ولا أخاف، بل انتعش من هذه الشائعات وتعلمت ذلك من الراحل ياسر عرفات".

وسخر من تلك الشائعات قائلا: "أطالب قطر وتركيا بالاستمرار في نشر الشائعات، هما عاوزين يخربوا مصر والسعودية، وعاوز أقولهم لازم ترتبوا أنفسكم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قاعد لكم 50 سنة كمان، إلا إذا جاء تدخل إلهي".