نشر الاعلامي عمرو أديب، على صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائمة بأفضل الفنانين في الأسبوع الأول من الدراما الرمضانية هذا العام والتي يتنافس فيها قرابة 28 عمل درامي.

وكتب أديب: "أحمد بدير في حكايتي وريهام عبد الغفور في زي الشمس وماجد المصري في زلزال ومنى واصف في الهيبة ممثلين متميزين في الأسبوع الأول من رمضان بعيدا عن دور أول ودور ثاني".

وكان "أديب" قد أعلن منذ عرض الحلقات الأولى عن انطباعاته مشيدًا بالمسلسل اللبناني "خمسه ونص"، وكتب: "انطباعات أولى عن المسلسلات زي كل سنة فيه مسلسل لبناني على أم بي سي فور اسمه خمسه ونص من الحلقة الأولى الايقاع رهيب والتمثيل راقي والإخراج متميز ايه تمثيل نادين نجيم ده وايه أغنية المقدمة بتاعت شيرين ولازم تقف عند أداء قصي خولي.. فيه طفره واضحة في الدراما اللبنانية".

كما أشاد الإعلامي الشهير في تعليق سابق عبر صفحته بمضمون الإعلانات التي تقدم، وكتب: "عجبني إعلان محمد رمضان وطبعا إعلان عمرو دياب فاخر بس نفسي بعد كده الاعلان يركز على السلعة او الخدمة الناس بتتلهي في عظمة الفنان ولمعانه أكتر ما بتفتكر في المنتج نفسه.. مستوى الإعلانات في مصر عالمي وكفاية المعمول في إعلان مدينتي".