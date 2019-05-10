قال الفنان أحمد سعد، إن البرنامج الذي قدمه مع الفنان سعد الصغير، لم يكن ذلك البرنامج الذي تم الاتفاق عليه منذ البداية، "كنا بنحاول نعمل برنامج بين الغناء الطربي والفن الشعبي الأصيل، والبرنامج كان اسمه (سعد وسعد)، وسعد لم يُفرض عليه".

وقال سعد، خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة، "البرنامج الذي قدمته مع الفنان سعد الصغير لم يكن ذلك البرنامج الذي تم الاتفاق عليه منذ البداية، وسعد شخصيته طغت على البرنامج كله وعليا أنا كمان، وده مش تقليل منه بس هو لون وأنا لون، والبرنامج كله قلب تجاه سعد الصغير".