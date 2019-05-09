تنفرد الإعلامية بسمة وهبة، على مدى يومين، بالعديد من الأسرار الفنية والشخصية للفنان أحمد سعد، والتي يكشف خلالها وللمرة الأولى، عبر برنامج "شيخ الحارة"، أسباب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

كما يستعرض أحمد سعد موقفه من تصريحات سمية المعادية له، والحالة التي كان من الممكن أن يعدل فيها عن قرار "الطلاق"، بالإضافة إلى تعليقه على لقب "الأسطورة" لمحمد رمضان، وسبب غنائه لعمرو دياب، ورفضه تقديم أغنية لتامر حسني، وغيرها من المواقف والآراء المثيرة.

تذاع الحلقة، في السادسة و40 دقيقة مساء اليوم الخميس، وفي اليوم التالي بنفس التوقيت على فضائية "القاهرة والناس".