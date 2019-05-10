أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن حاجة شركة أولاد رجب لضم كوادر شابة لفروعها بمرتبات مجزية وتأمين طبي واجتماعي، مع فرص للترقي.

وجاءت الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مديرين أقسام (خبرة سابقة في نفس المجال)

2- مشرفين أقسام (خبرة سابقة)

3- محاسب فرع

3- كاشير

4- موظف FMC

5- مراقب مخزون

6- منسقين ممرات

7- منسق مخزن

8- موظف أمن

9- مراقب كاميرات

10- بائع بقالة

11- بائع لحوم (بلدي)

12- موظف خدمات

13- بائع خضار وفاكهة

14- سائقين رخصة مهنيه(ثالثة)

15-بائع مخبوزات

16- خباز (شرقي- غربي)

17- بائع أسماك

18- فني صيانه (تبريد وتكيف)

تتمثل الشروط العامة في الآتي:

- جميع المؤهلات الدراسية.

- السن من 18 إلى 40 سنة.

تُجرى المقابلات يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 حتى 3 عصرًا بمقر الشركة بمدينة نصر، بعد ملء الاستمارة ثم الذهاب في الميعاد والمكان المحددين.