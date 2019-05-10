استشهد فلسطينيا وأصيب 30 آخرون نتيجة قمع قوات الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن عبدالله جمعة عبدالعال (24 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال مسيرات اليوم شرقي رفح جنوب قطاع غزة، مضيفة إصابة 30 مواطنا بجروح مختلفة منهم 4 أطفال ومسعف، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وتوافد الآلاف من المواطنين على مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن" تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير الفلسطينية، ووصل المشاركون إلى خمس نقاط على طول الحدود في رفح، خان يونس، البريج، غزة وجباليا للتأكيد على استمرار مسيرات العودة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 304 فلسطينيين استشهدوا منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من مارس 2018 منهم 59 طفلا و10 سيدات.