وقّع المعهد القومى للإدارة بروتوكول تعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للبدء فى تنفيذ برنامج تدريبى لتنمية المهارات الإدارية لموظفى المكاتب الفنية بالوزارات.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد، إنه بموجب البروتوكول سترشح جميع الوزارات عدداً من موظفى المكاتب الفنية بها ليصبح العدد الكلى للمتدربين نحو 80، يتم تدريبهم وصقل المهارات الإدارية والقيادية لديهم بما يمكنهم من العمل بكفاءة أكبر داخل المكاتب الفنية لكل وزارة.

وقال بيان لمدير المعهد إن «هذه التدريبات تأتى فى إطار العمل على تأهيل وتدريب الموظفين، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فى الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة.

وأوضح البيان أن البرنامج التدريبى لتنمية المهارات الإدارية لموظفى المكاتب الفنية بالوزارات سيبدأ منتصف يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً حتى الانتهاء من تدريب كافة المجموعات، على أن يتم تقسيم المتدربين على عدد من المجموعات التدريبية بواقع من 25 إلى 30 متدرباً بكل مجموعة.