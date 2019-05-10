كشف البنك الدولى أن نحو 8.8 مليون شخص، يموتون سنوياً بسبب تلوث الهواء، وأكد الخبير خافيير سيريرا، فى دراسة نشرها البنك على مدونته الإلكترونية، اليوم، أن آخر الأبحاث العالمية الموثوقة كشفت عن أن تلوث الهواء بات رسمياً أحد أكبر الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم.

وأشار «سيريرا» إلى أن «عوادم السيارات تعد من بين أكبر المساهمين فى التلوث». ورصد الخبير بعض الإجراءات، التى من شأنها الحدّ من تلوث الهواء، وآخرها منع سير السيارات فى أوقات معيّنة لتقليل الزحام والتلوث، وقال إن تلك النظرية تم تطبيقها فى البرازيل على سبيل المثال، وحققت انخفاضاً بنسبة من 9 إلى 11٪ فى انبعاثات أكسيد الكربون، خلال ساعات الذروة المرورية.

ودعا إلى إعادة النظر فى سياسات استيراد السيارات المستعمَلة التى يتجاوز عمرها عدة سنوات، أو حتى عقود، وليست لديها محولات لخفض انبعاثات الغازات السامة.