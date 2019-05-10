أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات جديدة ضد شركتين عاملتين في قطاع النفط الفنزويلي وضدّ سفينتين تابعتين لهما، ردا على اعتقال سلطات فنزويلا لنواب معارضين، وأضيفت شركتا النقل البحري "مونسون نافيغيشن كوربورايشن" ومقرها جزر المارشال و"سيرينيتي ماريتايم ليميتيد" ومقرها ليبيريا، إلى اللائحة الأمريكية السوداء.

واستهدفت العقوبتان سفينتا "أوشن اليجانس" و"ليون دياس" التابعتين لهما بالعقوبات، بعد اتهمهما بأنهما "نقلتا نفطا من فنزويلا الى كوبا"، بحسب ما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، وحذر وزير الخزانة ستيفن منوتشين من أن "الولايات المتحدة ستعلق أي أنشطة أخرى إذا واصلت كوبا تلقي النفط الفنزويلي مقابل الدعم العسكري".

وفرضت واشنطن حظرا على النفط الفنزويلي الأساسي لاقتصاد البلاد التي تعيش في أزمة. وكانت اعترفت في يناير بالمعارض خوان جوايدو رئيساً موقتاً لفنزويلا وتحاول دفع الرئيس الاشتراكي نيكولاس الى مغادة السلطة.

وبحسب الخزانة الأمريكية، تشكل هذه العقوبات الجديدة "ردّا مباشرا على توقيف الاستخبارات الفنزويلية بشكل غير قانوني لأعضاء في الجمعية الوطنية"، ويتهم نواب معارضون كثر، من بينهم نائب رئيس البرلمان إدجار زامبرانو، بتقديم الدعم لخوان غوايدو خلال محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 30 ابريل، ووضع زامبرانو وهو الذراع الايمن لجوايدو قيد التوقيف الاحتياطي داخل سجن عسكري في كراكاس بحسب ما أعلنت المحكمة العليا الجمعة.