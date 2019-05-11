تتطور أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الرابعة، ويقرر كريم محمود عبدالعزيز "ميزو" أن يترك منزله ويسافر إلى القاهرة، فتعطيه والدته مبلغ ألف جنيه إلا أن شقيقه أحمد فتحي "زغللة" يسرق المبلغ.

يصل "ميزو" إلى القاهرة ويكتشف أن المبلغ الذي بحوزته سرق فيتجه إلى شقة والده صلاح عبدالله "فيصل" الذي لا يعرفه، وتستمر الأحداث ويكتشف "ميزو" أن والده متزوجا من راقصه.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.