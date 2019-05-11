فشل قوى "إعلان الحرية" بالسودان في تشكيل كيان قيادي

أعلن القيادي بالأمة القومي والمتحدث الإعلامي لقوى "نداء السودان" صلاح جلال، أمس، عن فشل قوى إعلان الحرية والتغيير للمرة الثالثة، في تكوين جسم قيادي لتنسيق الأنشطة الخاصة بها، وليكون مرجعاً لتنسيق أعمالها بسبب تحفظات لتجمع المهنيين وقوى الإجماع الوطني.

وقال جلال في بيان صحفي إن اجتماعاً عقد مساء أمس الأول الخميس، بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، كان بغرض تكوين جسم قيادي لقوى الحرية والتغيير، وإنه تم بحضور كافة قيادات تنظيمات قوى الحرية والتغيير، إلا أن الاجتماع فشل في التوصل لاتفاق على تكوين جسم قيادي.

وأشار جلال إلى أنه تم رفع الاجتماع قبل 40 دقيقة مساء الخميس، على أن يعقد ظهر يوم السبت، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال جلال إن قوى الحرية والتغيير خاصة بعض تيارات المهنيين وحلفاءه في قوى الإجماع الوطني لهم أجندتهم الخاصة، وإن على الشعب السوداني رعاية ثورته وإبعادها من صراعات الأجندة الضيقة لبعض القوى، التي قال إنها لا تعلم أن هذه ثورة شعب، وليست ثورة حزب أو توجه.

ونبه إلى أن اجتماع السبت سيكون الأخير إما الاتفاق بين تنظيمات قوى الحرية والتغيير لتشكيل مجلس تنسيق التفاوض، أو إعلان الانقسام إلى مركزين للتفاوض مع المجلس العسكري.