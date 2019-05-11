"شقة فيصل" في الحلقة الخامسة.. صلاح عبدالله يقرر بقاء نجله معه بشقته

تتطور أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الخامسة حيث تعود "شربات" زوجة "فيصل" للقاهرة بعد دفن والدتها بصحبة شقيقتها "سكرة" التي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر.

ويخير صلاح عبدالله "فيصل" زوجته بين أن يعيش نجله بنفس الشقة أو أن يغادر هو وشقيقتها.

يخبر "زغللة" والد "قمر" أن شقيقه "ميزو" دخل بابنته فيصاب بجلطة في المخ.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.