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المصري

بالفيديو حرس الحدود يعرقل مسيرة المصري ويفوز عليه 1\0

حقق فريق حرس الحدود، الفوز على المصري، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ32 لمسابقة الدوري العام.

جاءت المباراة، متوسطة المستوى، حاول الفريق البورسعيدي في الشوط الأول، السيطرة على الملعب منذ البداية، وتهديد مرمى المنافس، ولكن دون جدوى، بينما اعتمد حرس الحدود على التنظيم الدفاعي، والهجمات المرتدة.

المقاولون العرب

حقق فريق المقاولون العرب، فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

وتقدم ذئاب الجبل، بالهدف الأول عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري، في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل أحمد ياسر ريان، النتيجة في الدقيقة الـ21، قبل أن يعود المهاجم التونسي مجددا ويخطف التقدم من جديد في الدقيقة 37.