قال المنشد عامر التوني، إن المصريين عرفوا الموسيقى منذ عهد الفراعنة، وكان لهم طقوسا جنائزية ورياضية اللحن، مضيفًا: "أصل للموسيقى من خلال دراسته للموسيقي هو فيثاغورث الذي أنتج النظريات الرياضية، والأفكار الموسيقية الأولى، التي عرفها بالموسيقى الكونية".

وأضاف في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يعر ض على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، أن "التراث المولوي بدأ في عهد لا يعرف التدوين الموسيقي، وكثير منه ضاع، ونحن صناع تراث مختلف".

وتابع:"التراث المولوي قابل للتطوير، وصناعة تراث إنساني جديد نقدمه للأجيال المقبلة، مثل ما فعله مولانا جلال الدين الرومي".