أخبار متفوتكش| انطلاق رحلات موسم العمرة.. وتغيير أسماء 516 مسجدا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

يشمل 140 ورقة.. البرلمان يستعد لمناقشة أول تقرير لأداء حكومة "مدبولي"

تعكف اللجان البرلمانية بمجلس النواب حاليا، على مراجعة التقرير نصف السنوي عن أداء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي "مصر تنطلق"، والصادر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمير 2018، بشأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة، تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة بالمجلس قبل نهاية مايو الجاري.

فيديو السيسي يؤدي صلاة الجمعة في "الحي القيوم".. ويتفقد منطقة النخيل

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، جولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير، والتي تمَّ تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي وسَّعت حرم الطريق وأزالت المخلفات المتراكمة وأقامت سلسلة مشروعات خدمية للمواطنيين على جوانب الطريق.

قرار بتغيير أسماء 516 مسجداً في مصر

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف، بتعديل أسماء 516 مسجدًا كدفعة أولى بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية وقد جرى تعديل أسماء 11 مسجدا في دمياط.

سرقة حشوة خماسية من منبر جامع "المؤيد شيخ" بالغورية

اكتشفت مديرة منطقة آثار درب سعادة، سرقة حشوة خماسية صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ الواقع بمنطقة الغورية بحي الأزهر وذلك أثناء مرورها لتفقد المسجد وملحقاته.

أحمد حسان لـ"الوطن": والدي بخير.. وشائعات السوشيال ميديا أكاذيب

أبدت أسرة الداعية الإسلامي محمد حسان انزعاجها من كثرة الشائعات التي تتحدث حول وفاة الداعية أو تدهور صحته، مشيرة إلى أن حسان في أحسن حال وما يتردد من شائعات لا أساس لها من الصحة داعين الجميع لتحري الصحة حول أخبار الشيخ محمد حسان.

ريم البارودي لـ أحمد سعد: أنا عاملة حساب مرضك.. و"اتجوزنا 21 يوم مش 6"

ردت الفنانة ريم البارودي، من خلال خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على تصريحات الفنان أحمد سعد، حول مدة زواجهما، مؤكدة أنهما تزوجا لمدة 21 يوما وليس 6 أيام فقط كما صرح سعد في برنامج "شيخ الحارة".

مصر للطيران: انطلاق أولى رحلات موسم عمرة رمضان غدا

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة الوطنية (مصر للطيران) أنها ستبدأ تسيير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين من المطارات المصرية إلى لأراضي المقدسة لأداء عمرة شهر رمضان، غدا السبت.

بالفيديو صلاح: نسعى لحسم دوري الأبطال والبريميرليج.. ويعلق على هدفه في تشيلسي

فاز الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

رئيس الزمالك يعلن تأجيل مباراة الإنتاج الحربي

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن تأجيل مواجهة الأبيض أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها، يوم 15 مايو الجاري، ضمن مباريات الدوري العام.

فيديو "سي إن إن" تروج للسياحة المصرية بمقطع لـ"صلاح وأبوالهول"

عرضت قناة "CNN" فيديو يظهر فيه عدد من الأماكن السياحية المصرية وذلك ضمن الشراكة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الشبكة العالمية، للترويج للسياحة.