بالصور| بوسي تحيي حفلا غنائيا بإحدى الخيام الرمضانية

أحيت المطربة بوسي حفلاً غنائياً داخل خيمة باب القصر بالتجمع الخامس، أمس الجمعة.

قدمت بوسي عدد كبير من أغانيها منها: "آه يا دنيا، وشيكولاتة، وحط إيده ياه، ومبروك عليا، وعبده، وتعالي".. وغيرها من الأغاني التي اشتهرت بها.

تفاعل الجمهور مع غناء بوسي، ولبت المطربة الشعبية رغبات المعجبين من الأغاني حتي قرب مدفع الإمساك.