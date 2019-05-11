بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2020 - 2019 بمدارس البحيرة، اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل، ويؤدي 90 ألفا و263 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 565 لجنة في 18 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، التنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، إضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو زائرة صحية.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا، موجها بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بجميع اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل.