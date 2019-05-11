أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت، جولة على عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 /2019، بمدينة دمنهور، في أول أيام الامتحانات، حيث يؤدي الطلاب، الامتحان اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وتفقد المحافظ، لجان مدارس الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات، والجمهورية الإعدادية بنات، والملك فيصل الإعدادية بنين، والحديثة الإعدادية العامة بنات بدمنهور، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، والحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة وتجهيز حجرة للإسعافات الأولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

وقدم آمنة، العديد من النصائح والإرشادات للطلاب والطالبات، وحثهم على المراجعة وعدم التسرع والتدقيق الجيد واستغلال كامل الوقت المتاح للإجابة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبون إليه.

وقال محمد سعد وكيل وزارة التربية التعليم، إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الامتحان، يبلغ 90 ألفا و236 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من السبت 11مايو الجاري حتى الخميس المقبل، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا.