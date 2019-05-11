تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم، عدد من لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية، وذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول لها.

وبدأ "قبيصي" جولته بزيارة لجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمة، والتي تضم 14 لجنة بها 251 طالبة، وتفقد لجنة الإسراء والمعراج بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، والتي تضم 10 لجان بها 189 طالبة.

ويؤدي 21 ألف و350 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك في 135 لجنة امتحانية، موزعة على 8 إدارات تعليمية، تتبع المديرية.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وبعيدة تماما عن الغموض، كما أنها بعيدة تماما عن أي أسئلة تضم عبارات سياسية أو حزبية أو دينية.

وأشار إلى أنه وجه بضرورة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة، عن طريق الموجهين والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالإدارات بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات، وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.