قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 9 شمال بمعاقبة ربة منزل بالسجن سنة مع الشغل، لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

جاء في تحقيقات النيابة اشتراك المتهمة "هدى خليل أحمد"، 39 عاما، ربة منزل في أبريل 2016، مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين "مفردات راتب وخطاب تحويل راتب" المنسوبين صدورهما لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالاصطناع والاتفاق علي إنشائهما على غرار الصحيحة، وتمهيرها بأختام وتوقيعات منسوبين زورا لتلك الجهة.

كما قلدت أختام لجهات حكومية هي إدارة شرق مدينة نصر التعليمية واستعملتهم زورا، بأن قدمتهم للبنك الأهلي المصري فرع الطيران فتمكنت بذلك من الحصول على القرض الشخصي المقدر بـ 85 ألف جنيه مع علمها بتزويرهما، وتمكنت من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للبنك الأهلي، بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستخدام طرق احتيالية.